Vorwurf der Zwangsarbeit Porsche-Partner Rimac beendet Zusammenarbeit mit Batteriehersteller

Der kroatische Sportwagenbauer Rimac will künftig nicht mehr mit dem chinesischen Batteriehersteller Camel Group kooperieren. Das teilte eine Rimac-Sprecherin der WirtschaftsWoche mit. Die Camel Group ist nach Auffassung des amerikanischen Heimatschutzministeriums in Zwangsarbeit von Uiguren in China verstrickt. Die WirtschaftsWoche hatte am Donnerstag erstmals über die mögliche Verstrickung des wichtigen Partners und Investors von Rimac berichtet.