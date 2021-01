VW-Abhöraffäre Durchsuchungsbeschluss für Redaktion des „Business Insider“

Das Vorgehen der Behörde ist dennoch besonders. Dass so ein Beschluss ergeht, kommt nur selten vor. Medien stehen eigentlich unter einem besonderen Schutz. Durchsuchungen dürfen nur angeordnet werden, wenn das Interesse an der Aufklärung der Straftat höher wiegt als das Interesse am Schutz der Medienfreiheit. Das ist im Einzelfall zu prüfen.