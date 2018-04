Auch an der Wall Street stand die Börsenampel auf grün: Die US-Futures signalisierten Kursgewinne von über einem Prozent. Am Montag hatte die Börse im späten Geschäft ihre Gewinne eingegrenzt. Laut Insidern hatte das FBI Büros und die Wohnung des persönlichen Anwalts von Donald Trump, Michael Cohen, durchsucht. Cohen ist in die Affäre um die Porno-Darstellerin Stormy Daniels verwickelt. Trump griff am Dienstagmorgen auf Twitter den Sonderermittler in der Russland-Affäre, Robert Mueller, scharf an und sprach von einer Hexenjagd.

Im Dax und EuroStoxx50 ganz oben standen Bayer. Das "Wall Street Journal" hatte am Montag berichtet, dass der Konzern den US-Saatgutriesen Monsanto nach Zugeständnissen für 62,5 Milliarden Dollar kaufen dürfe. Die Bayer-Aktien schossen in der Spitze um 5,5 Prozent auf 98,59 Euro in die Höhe. Monsanto hatten an der US-Börse am Montag schon 6,2 Prozent gewonnen.