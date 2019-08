VW, Audi, BMW, Opel Diese Pkw-Neuheiten hält 2019 noch bereit

VW Golf

Auch wenn alle vom elektrischen VW ID.3 reden, dessen First Edition für 40.000 Euro schon ausverkauft ist, der europäische Zulassungskönig sollte nicht vergessen werden. Der neue Golf kommt noch dieses Jahr zu den Händlern, gerade noch rechtzeitig zum 45-jährigen Jubiläum des ersten Modells von 1974. Wie üblich VW geht bei den optischen Änderungen äußerst behutsam vor, man hat beim Bestseller schließlich viel zu verlieren. Kenner werden jedoch die flachere Front und das im Vergleich dazu relativ hohe Heck bemerken. Im Innenraum und unter der Haube findet dafür aber eine kleine Revolution statt: Das Cockpit wird entrümpelt, die Instrumente arbeiten digital und es gibt weniger Schalter und Knöpfe. Alle Benziner kommen mindestens als Mildhybrid, um an die Verbrauchswerte der Diesel zu kommen, und alle Diesel erhalten einen doppelten SCR-Kat, um so sauber wie die Ottomotoren zu werden. Am Platzangebot wird sich dagegen wenig ändern, warum auch, der Golf zählt seit jeher zu den geräumigsten Kompakten. Der Einstieg wird aus preisoptischen Gründen wahrscheinlich noch leicht unter 20.000 Euro bleiben.

Bild: Volkswagen