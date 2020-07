VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh „Derzeit kein neues Sparprogramm nötig, volle Unterstützung für Diess, ID.3 nun voll auf Kurs“

Osterloh sei von den Investoren häufig gefragt worden, ob er Diess und dessen Strategie unterstütze. Osterloh habe „klar gemacht“, so der Bericht, „dass CEO Diess die volle Unterstützung des Betriebsrats hat und dass der Betriebsrat und das Management bei strategischen Fragen sich völlig einig sind“. Wenn es überhaupt Meinungsverschiedenheiten gebe, dann gehe es dabei „nur manchmal um den Management-Stil und Kommunikation“. Besonders in den wichtigen Bereichen der Elektrifizierung und der Software-Kompetenz habe Diess für einen Wettbewerbsvorsprung gesorgt. Osterloh bestätigte, dass „der Golf 8 und der ID.3 ausgewöhnlich starke Produkte sind und nun voll auf Kurs sind“. Die beiden neuen Modelle hatten bislang massive Startschwierigkeiten, vor allem wegen Mängeln in der Software und der Elektronik. Unter anderem wegen dieser Schwierigkeiten war es zu einem Machtkampf zwischen Diess und Osterloh gekommen, bei dem Osterloh eine Absetzung von Diess durch den Aufsichtsrat rechtlich prüfen ließ.