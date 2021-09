VW/Cariad-Chef Dirk Hilgenberg „Das neue Zusammenarbeits-Modell ist eine Bedrohung für die Zulieferer“

Dirk Hilgenberg, Chef von Volkswagens Softwaretochter Cariad, will bei der Entwicklung der Software-Plattform von VW und des Betriebssystems die Regeln in der Zusammenarbeit mit Zulieferern wie Bosch und Continental neu definieren. „Die etablierten Liefer- und Partnerschaftsstrukturen zwischen Autobauern und Zulieferern werden bei der Entwicklung von Software fürs Auto aufgebrochen“, sagte Hilgenberg in einem gemeinsamen Interview der WirtschaftsWoche und des Handelsblatts.