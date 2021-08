VW-Chef Diess „100 Kilometer im E-Auto für einen Euro“

Theoretisch könnte die Autofahrt mit Ökostrom in Zukunft also tatsächlich deutlich preiswerter sein als heutige Autofahrten mit herkömmlichem Kraftstoff. Theoretisch könnte der Staat Ökostrom auch subventionieren, statt ihn künstlich zu verteuern. Der Staat subventioniert derzeit auch Dieselkraftstoff mit rund acht Milliarden Euro pro Jahr.



Hinzu kommt: An 200 Stunden im Jahr gebe es in Deutschland wegen des Überschusses von Energie sogar negative Strompreise. Elektroautos seien perfekte Stromspeicher, sagt der Volkswagen-Chef weiter. Sie könnten oft dann geladen werden, wenn Strom billig ist, etwa nachts. Und sogar Strom abgeben, wenn er teuer ist. So stabilisieren E-Autos nicht nur das Stromnetz, sondern können dem Besitzer auch Einnahmen bescheren – und das Autofahren damit günstiger machen.



