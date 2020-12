VW-Chef Diess „Ich habe einen Vertrag bis 2023 und will ihn erfüllen“

Diess rechnet mit einer Verdopplung des Autoabsatzes im weltgrößten Automarkt China in den nächsten Jahren. „Gemessen am Wohlstandsniveau gibt es in China noch zu wenige Autos“, sagte Diess im Interview. „Der Markt kann sich in den kommenden Jahren noch mal verdoppeln.“ Volkswagen werde aufgrund seines hohen Marktanteils in China davon besonders profitieren: „Wir sind klarer Marktführer in China. Unser Marktanteil steigt weiter, und ich bin mir sicher, dass wir überproportional von der steigenden Nachfrage profitieren können.“ Volkswagen habe in China zuletzt „große Fortschritte gemacht“, so Diess: „Die Schwierigkeiten der letzten Jahre haben wir überwunden. Es war streckenweise nicht einfach, weil China sehr stark die eigenen Hersteller gefördert hat und diese inzwischen auch technologisch stark geworden sind.“