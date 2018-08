VW-Chef : Herbert Diess wusste offenbar frühzeitig von Diesel-Skandal

Volkswagen-Chef Herbert Diess wurde nach einem Bericht des "Spiegel" bereits vor Bekanntwerden des Abgas-Skandals über Manipulationen bei Diesel-Motoren informiert. Bereits am 27. Juli 2015 sei die illegale Software zur Abgassteuerung Thema einer internen Sitzung gewesen, berichtete das Magazin unter Berufung auf unveröffentlichte Unterlagen der Staatsanwaltschaft Braunschweig am Samstag. US-Behörden hatten die Vorwürfe gegen den Wolfsburger Autobauer erst am 18. September 2015 veröffentlicht. Damit stelle sich die Frage, ob der Konzern seine Investoren in einem angemessenen Zeitrahmen über den Skandal informiert habe, der das Unternehmen bislang über 20 Milliarden Euro gekosten hat.