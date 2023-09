Doch Blume gibt Entwarnung. Zwar hätten „die Chinesen (...) in den letzten Jahrzehnten das Autobauen gelernt“. Aber: "Wir haben das Fahrzeug-Know-how, wir haben das Qualitätsniveau. Und wir haben ein Markenerbe. Das haben die Neuen nicht. Wir sehen uns daher gut positioniert.“ Allein in China seien die Preise deutlich billiger. Dort produzieren die neuen Konkurrenten rund 20 Prozent günstiger. In China kostet ein E-Auto durchschnittlich 32.000 Euro, in Europa sind es 56.000. Das Preisniveau sei in Europa aber nicht zu halten. Durch die Anpassungen an europäische Richtlinien seien die Autos hier doppelt so teuer wie in China. Blume sieht eher einen angekurbelten Wettbewerb in den chinesischen Herstellern. Dennoch plant VW die Kosten weiter zu senken. In zwei Jahren sollen E-Autos von VW für weniger als 25.00 Euro auf den Markt kommen. https://www.wiwo.de/unternehmen/auto/iaa-einstiegspreise-unter-25-000-euro-vw-verspricht-erschwingliche-e-autos/29370704.html