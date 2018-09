VW-Chef unter Druck Zeugen: Diess war frühzeitig vor Milliardenstrafen gewarnt

Wann die späteren Milliardenschäden für VW absehbar waren, wird eine zentrale Rolle im Schadensersatzverfahren spielen, das am 10. September am Oberlandesgericht Braunschweig beginnt. Mehr als 2000 Kläger fordern dort über neun Milliarden Euro von VW. In einem weiteren Verfahren am Landgericht Stuttgart fordern hunderte Kläger rund eine Milliarde Euro.



Die Kläger behaupten, VW habe schon früher Kenntnis von den drohenden Milliardenschäden gehabt, habe es aber versäumt, den Kapitalmarkt mit einer Adhoc-Meldung zu warnen. Das kann nicht nur Schadenersatzforderungen zur Folge haben, sondern auch den Straftatbestand der Marktmanipulation erfüllen. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt deshalb gegen Diess und will bald über eine Anklage entscheiden.