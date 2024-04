VW-Dieselskandal Staatsanwaltschaft Hannover offenbar kurz vor Bußgeld-Verhängung gegen Continental

Der ehemalige Chefermittler in dem Verfahren, Malte Rabe von Kühlewein, soll in einer Vernehmung von Conti-Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle vor über zwei Jahren einmal den Betrag von 250 Millionen Euro in den Raum gestellt haben. Ob es bei dieser Summe bleibt, war am Mittwochabend noch unklar. Continental wollte sich aufgrund des laufenden Verfahrens nicht äußern. Die Staatsanwaltschaft Hannover wollte die Informationen nicht kommentieren.