VW e-up!, Honda E, Mini Cooper SE Fünf E-Autos für den Stadtverkehr

Ebenfalls recht selbstbewusst eingepreist ist der Honda E für 32.996 Euro (nach Abzug der E-Autoprämie, inklusive Mehrwertsteuereffekt: 23.516 Euro). Der Nippon-Stromer im Retro-Blechkleid kann sich das in den Augen geneigter Betrachter aber möglicherweise leisten. Auch, weil sich die gelungene Fusion von Tradition und Moderne bis in den Innenraum zieht, wo klassisches Holzfurnier auf futuristische Riesen-Displays trifft. Der 3,92 Meter lange Fünftürer ist ebenfalls als Zweitwagen oder Kurzstreckenmobil konzipiert und kommt mit seinem 35,5-kWh-Akku lediglich 222 Kilometer weit. Immerhin ist serienmäßig ein CCS-Anschluss an Bord, so dass der Kleinwagen – eine passend platzierte Schnellladestation vorausgesetzt – auch mal längere Etappen absolvieren kann.

Bild: Honda