VW, Ford oder Opel Fünf Kompaktvans für die ganze Familie

Dacia Jogger: Der erfolgreiche Minimalist

Dem Jogger geht die Puste nicht aus. Der Nachfolger des Lodgy von der Renault-Tochter Dacia ist einer der beliebtesten Vans in Deutschland. Das liegt vor allem an seinem guten Preis-Leistungsverhältnis. Es gibt ihn bereits ab 16.900 Euro, wobei Dacia hier zuletzt die Preise auch ordentlich angezogen hat. Damit ist der Jogger aber immer noch der günstige Familien-Van. Hinter dem VW Touran liegt der bodenständige Rumäne bei den Zulassungen bereits auf Platz zwei in seiner Klasse. Auf 4,55 Meter verbindet der Minimalist die optischen Reize eines SUVs mit dem Platzangebot und der Vielseitigkeit eines Kombis. Fünf Sitze sind Standard, gegen Aufpreis befördert der Dacia auf der dritten Sitzbank zwei weitere Personen, die sogar auch gerne etwas größer sein dürfen. Neben Preis und Platzangebot (bis 1670 Liter Ladevolumen) besticht der Jogger mit seiner simplen Machart. Alles ist robust, klar strukturiert, verständlich und einfach gehalten. Die große Show ist eben nicht sein Ding.

Das Cockpit übernimmt der Jogger vom Sandero, die Sitze mit wenig Seitenhalt ebenso. Drei Antriebe stehen zur Wahl, dabei gibt es den Dreizylinder-Turbo entweder als Benziner mit 81 kW/110 PS oder mit einem 74 kW/101 PS starken LPG-Motor, betrieben also mit Autogas. In der Topversion fährt der Jogger mit einem sparsamen Voll-Hybrid aus dem Renault Clio an, die Leistung beträgt dann 104 kW/140 PS. Wer diesen nicht ganz billigen, aber zweifellos besten Antrieb wählt, hat die Automatik immer serienmäßig an Bord.

