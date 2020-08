VW-Großaktionär Porsche SE schreibt wegen Corona rote Zahlen

VW-Haupteigner Porsche SE ist wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie in die Verlustzone gerutscht. Nach sechs Monaten stand ein Netto-Verlust von 329 Millionen Euro zu Buche, wie die Familienholding am Montag in Stuttgart mitteilte. Im vergangenen Jahr hatte die Porsche SE noch fast 2,4 Milliarden Euro Gewinn ausgewiesen. Der Gewinn der Dachgesellschaft, über den die Familien Porsche und Piech die Mehrheit an Volkswagen halten, speist sich zum größten Teil aus dem Geschäft des Wolfsburger Autobauers. Eine Prognose zum Gesamtjahr traut sich der Konzern angesichts der ungewissen weiteren Entwicklung der Coronavirus-Pandemie nach wie vor nicht zu. Man erwarte allerdings am Jahresende ein positives Ergebnis, hieß es.