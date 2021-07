VW-Hauptversammlung Volkswagen: E-Autos bis 2030 deutlich günstiger als Verbrenner

Finanzieren will Volkswagen den Schwenk in die E-Mobilität aus eigener Kraft und rückt den Verkauf von Unternehmensteilen zur Finanzierung nicht in den Fokus. „Wir werden weiterhin hohe Cashflows erwirtschaften, um die Transformation zu finanzieren“, sagte Diess den Aktionären. Die Ertragskraft solle weiter steigen. Dazu werde auch eine tiefere Wertschöpfung in den neuen Geschäftsfeldern „Batterie und Laden“ beitragen, kündigte er an. Die für 2025 in Aussicht gestellte Anhebung des operativen Renditeziels auf acht bis neun (bisher sieben bis acht) Prozent bekräftigte er.