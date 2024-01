Ohne Zweifel hat der ID.3 mit seinen vielen sinnvollen Verbesserungen deutlich an Wertigkeit und Praktikabilität zugelegt. Trotzdem ist er immer noch in einigen Bereichen (Bedienung, Infotainment) nicht so gut, wie es sein Preis erwarten lassen würde. 40.000 Euro ruft Volkswagen für das ebenfalls 204 PS starke Basismodell mit kleinem Akku und 435 Kilometer Normreichweite auf. Unser Testwagen mit großer Batterie kostet mindestens 47.600 Euro. In der von uns gefahrenen Ausstattung wären es schon fast 60.000 Euro, darunter das Exterieurpaket Plus für rund 2700 Euro unter anderem mit Matrixlicht und der adaptiven Fahrwerksregelung. Auch wenn man nicht alles, was die Preisliste hergibt, ordert: Mit dem jetzt von der Regierung beschlossenen Wegfall der Umweltprämie dürfte selbst ein kompakter Stromer wie der ID.3 für viele schon unerschwinglich werden.

Bild: Volkswagen