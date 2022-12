VW ID.5 im Test Ein E-Auto für den Familien-Alltag

Auf der Straße spielt der E-Antrieb dann seine Vorteile aus: Guter Durchzug, keine Vibrationen und kaum Fahrgeräusche – entspannter kommt man in einem Auto kaum voran. Der ID fährt sich flott und souverän, aber ohne die von anderen E-Autos gewohnte Wucht. Das recht straffe Fahrwerk gibt sich nur bei langsamer Fahrt und auf schlechter Straße etwas unkomfortabel, woran auch die am Testwagen montierten 21 Zoll großen Räder gewichtigen Anteil haben. Auf ebener Strecke hingegen gleitet der beladen mehr als zweieinhalb Tonnen schwere Crossover satt und verbindlich auf dem Asphalt.

Was den E-Antrieb und die Batterie angeht, bietet der ID.5 solide Massenmarkt-Technik im besten Volks-Wagen-Sinne. Keine technologische Spitzenware, aber tauglich und für die meisten Einsatzzwecke locker ausreichend. Beim Preis hingegen rückt die volksnähe in die Ferne: Aktuell gibt es das SUV-Coupé wahlweise in der getesteten „Pro“- beziehungsweise „Pro Performance“-Variante mit großer Batterie, Hinterradantrieb und 128 kW/174 PS respektive 150 kW/204 PS. Die schwächere Variante kostet mindestens 48.000 Euro, die stärkere 49.000 Euro. Nach Abzug der verminderten E-Autoprämie, so man sie denn bekommt, bleiben davon im kommenden Jahr noch gut 44.000 Euro übrig. Die Ausstattung ist dann immerhin einigermaßen vollzählig, an lohnenden Optionen fehlen für je 1.000 Euro nur noch das bessere Navi mit Online-Anbindung und die Wärmepumpe zur effizienten Beheizung des Innenraums.

Bild: Volkswagen