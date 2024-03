Wie der ID.7 GTX Tourer setzt auch der Sport-Buzz auf die Kraft zweier E-Maschinen. Sie sind an der Vorder- und der Hinterachse montiert und sorgen für Kraft auf alle vier Räder. Die Systemleistung von 250 kW/340 PS ergibt sich aus 80 kW/109 PS vorne und 210 kW/286 PS hinten. Das Drehmoment gibt VW mit 134 und 560 Nm an. Das ermöglicht nach ersten Prognosen eine Beschleunigung von null auf 100 km/h in 6,5 Sekunden, eingebremst wird der ID. Buzz GTX mit Rücksicht auf die Reichweite bei 160 km/h. Diese Werte gelten für die Normal- und die Langversion, die sich allerdings beim Akku unterscheiden. Deren Kapazität beträgt netto 79 (normal) und 86 kWh (lang), geladen werden sie mit maximal 185 und 200 kW, was die Füllung von zehn auf 80 Prozent in jeweils rund 25 Minuten ermöglichen soll. Zu Verbrauch und Reichweite haben sich die Niedersachsen noch nicht geäußert.

Bild: Volkswagen