VW ID.Buzz Wiedergeburt einer Legende

Für Volkswagen geht es mehr als nur ums Geschäft. Sicher, der Konzern will oder vielmehr muss stärker in den USA punkten, wo Volkswagen nur 2,3 Prozent Marktanteil hat. Dort ist 2021 der Turnaround vor allem mit Hilfe der in den USA begehrten SUV gelungen. Volkswagen verdient dort endlich ordentlich Geld und muss nicht mehr wie früher von der Zentrale in Wolfsburg bezuschusst werden. Mehr noch: Künftig will man nicht nur lokaler werden, näher am amerikanischen Kunden, durch eigene Werke in den USA und Mexiko, sondern auch die Kosten dafür selbst schultern und so mehr Autonomie erlangen.