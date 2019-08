VW Inside Wie das neue VW-Logo entstanden ist – und wie es aussieht

Mit der Vorstellung des neuen Logos geht die Arbeit für VW aber erst so richtig los. In 171 Ländern müssen bei rund 10.000 Autohändlern Logos und Schilder ausgetauscht werden. Das Ganze dürfte, so schätzt VW, bis Mitte 2020 dauern.



Der ID.3 darf das Logo erstmals tragen. Das Auto – dessen Namen VW in der Werbung im bestem Denglisch ausspricht, also „ID (englisch) Drei (deutsch)“ – verfolgt beim Design eine Leitlinie, die sich Chefdesigner Klaus Bischoff ausgedacht hat: „Licht ist das neue Chrom.“ Wo bislang das Logo oder Zierleisten in Chrom glänzten, sollen künftig LEDs leuchten.