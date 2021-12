VW-Machtkampf beendet? Diess soll offenbar Volkswagen-Chef bleiben

Volkswagen-Chef Herbert Diess kann Insidern zufolge den Wolfsburger Konzern weiterführen. Nachdem seine Zukunft als Vorstandschef in den vergangenen Wochen wegen des Machtkampfs mit dem Betriebsrat lange am seidenen Faden hing, mehren sich Anzeichen, dass sich der 63-Jährige im Amt halten kann. „Es geht in die Richtung, dass der Streit beigelegt wird und Diess Vorstandschef bleibt“, sagte eine Person mit Kenntnis der Beratungen am Montag Reuters. Die in langwierigen Verhandlungen gefundene Lösung sehe vor, dass VW-Markenchef Ralf Brandstätter in den Konzernvorstand aufsteige. Diess solle sich auf strategische Fragen der Konzernführung konzentrieren. Eine zweite Person sagte: „Das Pendel neigt sich eindeutig dahin, dass Diess bleibt.“