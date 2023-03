VW-Nutzfahrzeugholding Navistar-Übernahme treibt Traton-Umsatz auf Rekordhoch

Ohne Navistar hätte Traton ein Plus von zehn Prozent geschafft. Der bereinigte Betriebsgewinn verbesserte sich um 472 Millionen Euro auf 2,1 Milliarden Euro. Traton-Chef Christian Levin sagte, 2022 sei von so vielen erheblichen Herausforderung geprägt gewesen wie kein anderes Jahr – von der Corona-Pandemie über massiv gestörte Lieferketten, den Krieg in der Ukraine, die Energiekrise in Europa bis hin zur Inflation. So musste die Traton-Marke MAN wegen fehlender Kabelbäume aus der Ukraine sechs Wochen lang die Produktion unterbrechen.



