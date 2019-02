VW Passat Facelift Ein Update für Deutschlands Dienstwagen Nummer eins

Geht es um Bestseller, denkt man bei Volkwagen stets an den Golf. Doch nicht minder erfolgreich ist der Passat. 30 Millionen Mal lief er bereits vom Band, seit 1973, in acht Generationen. Kein Konkurrenzmodell kann da mithalten. Schaut man auf die Statistik, war der Passat 2018 in Deutschland erneut der beliebteste Dienstwagen. In Europa fährt der Variant mit weitem Abstand auf Platz eins, nicht zuletzt wegen seiner Vielseitigkeit und der niedrigen Unterhaltskosten.

Für seine restliche Laufzeit bis 2022 erhielt der Passat nun eine letzte große Überarbeitung. Äußerlich muss man schon zweimal hinschauen, um Änderungen zu erkennen. Das Blech blieb wie es ist. Ein bisschen Kosmetik gibt es an Front und Heck. Vorn die neuen LED-Scheinwerfer und der etwas höhere Grill, ...

Bild: Volkswagen