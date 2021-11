VW, Porsche, BMW lehnten ab Warum nur Daimler das Glasgow-Ziel zum Verbrenner-Aus unterschreibt

Das gilt offenbar auch für Volkswagen. Der VW-Konzern hat zwar als erster deutsche Autobauer eine Elektrooffensive im großen Stil gestartet. Aber ganz auf den Einsatz von Kraftstoffalternativen will man in Wolfsburg offenbar nicht verzichten.



Im Konzernverbund treibt vor allem der Sportwagenhersteller Porsche das Thema. Chef Oliver Blume hielt jüngst einen serienmäßigen Einsatz synthetischer Kraftstoffe in etwa zehn Jahren für möglich. Der Sportwagenbauer sehe in den e-Fuels einen wesentlichen Beitrag, Verbrennungsmotoren in der Zukunft attraktiv zu halten, sagte Blume. Synthetische Kraftstoffe „stehen nicht in Konkurrenz zur Elektromobilität, sondern in Ergänzung. Wenn man allein daran denkt, dass wir Milliarden an Bestandsfahrzeugen auf der Welt haben, müssen wir von beiden Seiten kommen: sowohl nach vorn gerichtet, eindeutig Elektromobilität, aber auch nach hinten gerichtet, mit den synthetischen Kraftstoffen“, betonte Blume. Porsche hatte vor einigen Wochen schon angekündigt, größer in die Entwicklung synthetischer Kraftstoffe einzusteigen. Offenbar will man damit seine Sportwagen retten, die nicht elektrifiziert werden.