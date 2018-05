Deutsche Autobauer trotzen US-Absatzflaute

Die deutschen Autobauer haben im April in den USA gegen den Trend mehr Autos verkauft. Während der Absatz bei Rivalen wie Ford und Toyota rückläufig war, konnte Volkswagen mit knapp 29.000 Fahrzeugen 4,5 Prozent mehr Autos an die Kunden bringen als vor einem Jahr. Die VW-Tochter Audi schlug 2,1 Prozent mehr Fahrzeuge los. Bei der VW-Sportwagen-Tochter Porsche belief sich das Plus auf 0,7 Prozent. Die Daimler-Tochter Mercedes-Benz setzte ein Prozent mehr Autos in den USA ab. BMW konnte ein sattes Plus von 4,2 Prozent verbuchen.