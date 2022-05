VW-Software-Tochter Cariad „Es war ein steiniger Weg bergauf“

Im September haben Sie noch gesagt, dass Ihr Geschäftsmodell, so viel selber entwickeln zu wollen, „eine Bedrohung für den ein oder anderen Zulieferer“ sei. Seitdem kamen immer wieder Ankündigungen über neue Kooperationen, etwa mit Bosch. Hat sich da intern etwas in Ihrem Denken verändert?

Wir haben eine Kooperation und trotzdem werden wir in den Wettbewerb gehen. Der Weg bis zum autonomen Fahren ist so steinig, dass man auf dem Weg dahin Partnerschaften eingehen muss. Nur so stellen wir sicher, dass die sicherste Lösung in den Fahrzeugen angeboten wird. Wir haben also nun mit Bosch eine Lebensabschnittspartnerschaft. Wir brauchen einander jetzt, werden aber später auch Wettbewerber sein. Da ist auch bei uns eine Lernkurve dabei gewesen, denn Talente sind sehr heiß umkämpft, zum Beispiel beim System on Chips. Solche Teams kann man gar nicht einzeln aufbauen, sondern man muss sie kaufen.