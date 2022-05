VW-Software-Tochter Cariad „Die Erwartungshaltung war anfangs bisweilen unrealistisch“

Bei der Software liefen im VW-Konzern schon viele Dinge schief. Das VW-Elektrofahrzeug ID.4 etwa soll seine Fahrer in den USA gerne mal an Tankstellen lotsen, allerdings an solche für Verbrenner. Stimmt das?

Ja, solche Vorfälle gab es in der Vergangenheit. Das schmerzt und tut uns leid. Es war für unsere Kundinnen und Kunden ärgerlich, wenn man zum Produktionsstart nicht die Funktionalitäten hat und jetzt zwei Jahre später eigentlich da steht, wo man schon längst hätte stehen wollen. Wir arbeiten daran, dass das nicht wieder vorkommt und liefern an die ID.-Familie kontinuierlich kostenlose Updates over-the-air mit Verbesserungen und neuen, starken Funktionen.