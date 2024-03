VW-Sparprogramm Volkswagen legt bei Umsatz und Gewinn zu – trotz schleppenden Neugeschäfts

Volkswagen steckt insbesondere in den chinesischen Markt zusätzliches Geld, dazu kommen neue Produkte, das Batteriegeschäft sowie die künftigen Plattformen für Elektro- und Verbrennerautos. Die Investitionsquote werde 2024 mit 13,5 bis 14,5 Prozent ihren Höhepunkt erreichen, bevor sie sich schrittweise der Zielmarke von elf Prozent bis 2027 nähere. In absoluten Zahlen bedeute das Investitionen von 170 Milliarden Euro von 2025 bis 2029. Finanzchef Arno Antlitz sagte, das Unternehmen erwarte Rückenwind durch eine Vielzahl neuer Produktanläufe. „Wir investieren weiter in die Elektrifizierung und Digitalisierung unserer Produktpalette und halten gleichzeitig unsere Verbrennerfahrzeuge in der Umstiegsphase wettbewerbsfähig.“