VW-Spitzel-Affäre Tod im brennenden Auto könnte Suizid gewesen ein

Am 10. August wurde in Rottorf in der Nähe von Wolfsburg in einem brennenden Auto von der örtlichen Feuerwehr eine Leiche gefunden. Nun hat die DNA-Analyse des Toten bestätigt, dass es sich bei dem Verstorbenen um den Halter des Fahrzeugs handelt, wie die Staatsanwaltschaft Braunschweig auf Anfrage der WirtschaftsWoche mitteilte. „Es liegen nach dem derzeitigem Ermittlungsstand Anhaltspunkte dafür vor, dass es sich um einen Suizid handelt“, erklärte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungen dahingehend seien jedoch noch nicht abgeschlossen.