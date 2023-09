Er ist zweifellos eine weltweite Ikone, der VW Tiguan. Seit 2007 gut acht Millionen Mal gebaut, war er lange Zeit meistverkauftes SUV in Europa. Trotz Zeitenwende hin zum Strom und firmeneigener Konkurrenz durch den etwas kleineren T-Roc gilt er nach wie vor als solider Erfolgsgarant in der VW-Familie. Anfang nächsten Jahres startet die dritte Generation. Sie setzt weiterhin auf klassische Werte, garniert diese aber mit einer langen Liste an moderner Technik wie in Summe gleich 20 Assistenzsystemen oder einem neuen Cockpit im Stil der elektrischen ID-Modelle.

VW hat aber auch auf die Kunden gehört. Es gibt wieder einen analogen Drehschalter statt unpraktischer Wischerei wie zum Beispiel beim Einstellen der Audio-Lautstärke.

Bild: Hersteller