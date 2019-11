VW-Tochter Audi wechselt drei Vorstände aus

Audi-Beschaffungsvorstand Bernd Martens wird ebenfalls am 1. April durch Dirk Große-Loheide abgelöst, der bisher in gleicher Funktion bei der Marke VW arbeitet. Als VW-Beschaffungsvorstand holt Diess ebenfalls einen BMW-Manager: Murat Aksel ist bisher als Einkaufsmanager bei BMW in Amerika.