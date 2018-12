VW-Tochter in der Krise Audi – Rückstand durch Technik

Audi hat schon vor Jahren Wagen auf bayrischen Straßen getestet, die zumindest teilweise autonom unterwegs waren. Durch den Dieselskandal und konzerninterne Streitereien sind die Projekte jedoch ins Stocken geraten. So sollte Audi ursprünglich das Kompetenzzentrum für den ganzen VW-Konzern sein, vorübergehend wollte dann aber doch die Zentrale in Wolfsburg das Thema an sich reißen. Auch mit Porsche gibt es Revierkämpfe. Aus der Nische des Luxusanbieters will das Unternehmen in die Größenklasse von Audi vorstoßen – und auch technisch die Führung übernehmen. Vor wenigen Wochen mussten sich wieder einmal die Chefs beider Hersteller treffen, um die Wogen zu glätten und die Mitarbeiter zur Zusammenarbeit zu bewegen, berichten Konzerninsider.