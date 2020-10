VW-Tochter Traton kauft Navistar für 3,7 Milliarden Dollar

Noch am Mittwoch hatte Traton 43 Dollar als letztes Angebot bezeichnet und den Amerikanern für dessen Annahme ein Ultimatum bis Freitagabend gestellt. Doch Navistar-Chef Troy Clarke und die Großaktionäre Carl Icahn und Mark Rachesky, die ihren Einfluss im Verwaltungsrat geltend machen, forderten mehr. Die beiden aktivistischen Investoren halten wie Traton jeweils knapp 17 Prozent der Navistar-Anteile. Im letzten Moment kam doch noch Bewegung in die Sache: Bei 44,50 Dollar könne man sich einigen, signalisierte Clarke in einem offenen Brief, und Gründler schlug ein. Angestoßen hatte die Übernahme Anfang des Jahres noch sein Vorgänger Andreas Renschler, der im Sommer gehen musste.