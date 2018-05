Auch damit wird nochmals klarer, was VW-Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann mit seiner Einordnung „Der Touareg ist nicht nahe an der Oberklasse, er ist in der Oberklasse“ meinte. VW will mit seinem Flaggschiff vor allem den BMW X5 herausfordern, wird aber wohl oder übel auch den großen Q-Modelle von Audi und dem Porsche Cayenne aus dem eigenen Haus Konkurrenz machen. Denn das Fahrzeug ist wie diese auf Komfort abgestimmt und wirkt eher wie eine Reiselimousine vom Schlag eines 5er BMW oder eines Audi A6, weniger wie ein SUV. Nur bei schneller Kurvenfahrt merkt man dem Touareg seine zwei Tonnen Leergewicht an, da nutzen auch die rund 106 Kilo Gewichtsersparnis im Vergleich zu Generation zwei und der aktive Wankausgleich wenig.

Bild: Volkswagen