VW-Zulieferer: Neue Halberg Guss will Standort Leipzig schließen

Der VW-Zulieferer Neue Halberg Guss will sein Werk in Leipzig voraussichtlich bis Ende 2019 schließen. Für die rund 800 Mitarbeiter will das Unternehmen nun mit den Betriebsräten einen Sozialplan aushandeln, wie Werksleiter Thomas Pregel am Donnerstag auf Anfrage sagte. Zunächst hatte der Saarländische Rundfunk darüber berichtet.