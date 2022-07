„Wächtermodus“ Verbraucherzentrale verklagt Tesla

Ex-Arbeitgeberpräsident Allgaier: Warum Dieter Hundt sein Unternehmen an Chinesen verkauft

Der ehemalige Arbeitgeberpräsident Dieter Hundt verkauft seinen Autozulieferer Allgaier an einen chinesischen Investor. Warum tut er das? Besuch bei einem Kämpfer, der jetzt in Ruhe abtreten will.