Wahlkampf der Arbeitnehmervertreter Konkurrenz für VW-Betriebsratschefin Cavallo

Patta hatte nach einem Streit mit dem VW-Konzernbetriebsrat im September angekündigt, bei der nächsten Betriebsratswahl im Frühjahr mit einer eigenen Liste gegen die Kandidaten der IG Metall-Liste anzutreten: „Ich will, dass Entscheidungen transparent in Gremien fallen, die nah an der Belegschaft sind.“ Viele in der Betriebsratsspitze verstünden sich als „Co-Manager, als Ersatzvorstand“, kritisiert Patta; der Betriebsrat solle „nicht versuchen, der bessere Vorstand zu sein, sondern die Entscheidungen des Vorstands kontrollieren und zur Not kritisieren“.