Wartungstermine Kritik an ungewöhnlichen Kundenservice-Methoden bei Tesla

Ponsin kontaktiert daraufhin den US-Elektroautobauer und bucht einen Servicetermin. Was er zu dem Zeitpunkt nicht weiß, ist, dass Tesla ein spezielles Team eingerichtet hat, das solche Kundenbeschwerden abwimmeln soll. Insidern zufolge gründete Tesla im vorigen Sommer in aller Stille ein sogenanntes „Diversion Team“ in Las Vegas.