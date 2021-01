Was das Beladen leichter macht 5 clevere Kofferraum-Extras

Abwaschbare Ladebox mit Abfluss:

Dass sich unter dem Ladeboden im Kofferraum ein Staufach befindet, ist an sich nicht ungewöhnlich. Beim Ford Puma fällt es mit rund 80 Litern allerdings extra groß aus. Die „Megabox“ reicht bis zum Bodenblech, ist mit abwaschbarem Kunststoff ausgekleidet und verfügt über einen Abfluss für die leichtere Reinigung. Nicht nur dreckige Gummistiefel passen in die knapp 75 mal 75 Zentimeter messende Öffnung, sondern auch sperrige Gegenstände und Gepäckstücke wie Topfpflanzen oder ein Golfbag. Der Ladeboden wird derweil in eine Aufnahme an der Rücksitzbank eingehängt, so dass er nicht im Weg ist. Das Staufach ist Serie in allen Puma-Varianten und woanders aktuell nicht zu bekommen.

Bild: Ford Motor Company