Der Ladeanschluss ist im Gegensatz zum U5 von der Front zum hinteren Teil des linken Kotflügels umgezogen. An der Technik hat sich dabei nichts geändert, der 63-kWh-Akku wird auch hier mit maximal 90 kW gefüllt – kein berauschender Wert. Um das Beste daraus zu machen, hat Aiways eine Vorkonditionierung des Akkus über die serienmäßige Wärmepumpe eingebaut, die per Hand aktiviert wird und den Energiespeicher laut Hersteller in rund einer halben Stunde auf die optimale Temperatur für schnelles Laden bringen soll. Künftig wird das auch automatisch ablaufen, wenn im Navi eine Route mit Schnellladestopp gestartet wird. Wenn alles passt, soll am Schnelllader in 35 Minuten die Betankung von 20 auf 80 Prozent erledigt sein. Per 11-kW-Bordlader dauert es von leer auf voll etwa sieben Stunden.

Bild: Aiways