Was wird aus dem Audi-Chef? VW-Aufsichtsrat verschiebt Entscheidung über Stadlers Zukunft erneut

Volkswagen hat eine Entscheidung über die Zukunft des inhaftierten Audi-Chefs Rupert Stadler einem Insider zufolge erneut vertagt. Der Aufsichtsrats des Mutterkonzerns Volkswagen habe am Freitag über die Personalie gesprochen, aber nicht entschieden, sagte ein Person mit Kenntnis der Beratungen der Nachrichtenagentur Reuters. Das „Handelsblatt“ berichtete aus dem Umfeld des Kontrollgremiums, an Stadlers Abberufung gebe es keinen Zweifel, wohl aber an den Modalitäten. Stadlers Vertrag als Audi-Chef war erst im vergangenen Jahr um fünf Jahre verlängert worden. Volkswagen äußerte sich nicht.