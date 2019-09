Wasserstoffautos: Millionen-Subventionen für fragwürdige Wasserstoff-Projekte der Autobauer

Der Vorsprung von Toyota bei der Wasserstofftechnik ist den deutschen Autoherstellern ein Dorn im Auge. Trotzdem half der Bund mit 326.835 Euro fünf Wasserstoffautos auf Berliner Straßen zu bringen. Toyota versprach dafür, die Ergebnisse des Alltagstests in die Entwicklung des Modells Mirai, das in Japan gebaut wird und das den deutschen Herstellern das Leben schwer macht, einzubringen. Weitere 218.730 Euro Subvention flossen für einen Testbetrieb von Toyotas Wasserstoff-Modell in Hamburg.

Bild: imago images