Wegen China „Nicht mehr investierbar“: Deka wirft VW-Aktie aus nachhaltigen Finanzprodukten

Die Manager von Deka-eigenen Nachhaltigkeitsfonds dürfen nun nicht mehr in VW-Aktien investieren. Ähnlich dürften viele andere Fondsgesellschaften rund um den Globus entscheiden. Weil VW größtenteils in den Händen von Ankeraktionären wie der Porsche-Piëch-Familie und des Lands Niedersachsen ist, könnten sich die Folgen für die Aktie in Grenzen halten. Dramatischer allerdings droht die Lage bei der Geldbeschaffung werden. VW sei auf die Refinanzierung mittels Anleihen dringend angewiesen und sei einer der größten Unternehmensanleiheemittenten, sagte Speich. Die Entwicklung könne „dazu führen, dass VW bei der Refinanzierung empfindlich getroffen wird“.