Wegen Gehaltsunterschieden gegenüber Männern Managerinnen verklagen Mercedes – Gericht gibt den ersten Recht

Die Antwort auf die Frage, ob Frauen bei Mercedes fair bezahlt werden, ist für den Konzern entscheidend: Mercedes strebt an, mehr leitende Führungspositionen mit Frauen zu besetzen. Im Jahr 2030 sollen bereits 30 Prozent der Manager weiblich sein. Aktuell soll der Anteil bereits bei rund 25 Prozent liegen, heißt es.



Lesen Sie auch: Ungleiche Bezahlung – „Viele Unternehmen wiegen sich in falscher Sicherheit“



„Die konsequente Umsetzung unserer Strategie zur Förderung von Frauen“, teilt Mercedes mit, „führt auch dazu, dass Frauen in leitenden Führungspositionen im Vergleich zu Männern im Schnitt zwischen vier und fünf Jahren jünger sind.“ Will heißen: Es ist kein Wunder, wenn Frauen dann erstmal weniger verdienen als die Altgedienten. Und so heißt es auch in Unternehmenskreisen, dass der frühere Aufstieg der Frauen zu einem erklärbaren Unterschied in der Vergütungshöhe führe.



In der Praxis liefert Mercedes selbst die Munition für die Klägerinnen. Eigentlich ist das Unternehmen hier vorbildlich unterwegs und gibt jedem Beschäftigten intern Transparenz. So kann jeder Beschäftigte sein persönliches „Entgelttransparenz-Dashboard“ im Intranet herunterladen. Das Dashboard, heißt es, berücksichtige die relevanten Entgeltbausteine. Die Beschäftigten könnten sich mit dem Entgelttransparenz-Dashboard mit allen anderen Beschäftigten der gleichen Entgeltgruppe beziehungsweise Ebene im Betrieb vergleichen, jeweils getrennt nach Frauen und Männern.