Wegen Gehaltsunterschieden gegenüber Männern Managerinnen verklagen Mercedes – Gericht gibt den ersten Recht

„Viele männliche Bewerber setzen schon ihre Gehaltsvorstellungen deutlich höher an als Frauen“, weiß Faiß aus Erfahrung. Die Entgelttransparenz-Richtlinie will hier Abhilfe schaffen. So müsse ein Unternehmen Frauen künftig etwa aktiv darauf hinweisen, wenn die Gehaltsvorstellung zu niedrig sei. „Schon in der Bewerbungsphase ist ein Unternehmen dazu verpflichtet, Transparenz zu schaffen“, sagt Faiß. Bei Mercedes aber habe es System: „Mercedes stellt Frauen schon mit weniger Vergütung ein als Männer“, sagt Faiß. Ihre Kanzlei hat in den letzten Jahren besonders viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Mercedes beraten und hat sich dabei auf Führungskräfte spezialisiert.