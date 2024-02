Wegen Gehaltsunterschieden gegenüber Männern Managerinnen verklagen Mercedes – Gericht gibt den ersten Recht

Als die heute 51-jährige Managerin bei Mercedes in die Elternzeit geht, da ist ihre Welt noch in Ordnung: Als leitende Führungskraft wird sie gemäß ihres Arbeitsvertrags eingesetzt – auf Ebene 3, drei Hierarchieebenen unterhalb des Vorstands. Hinter ihr liegt zu diesem Zeitpunkt eine geradlinige Mercedes-Karriere: Die Mutter von zwei Kindern arbeitet schon seit 1995 im Konzern. Sie bildet sich fort, hat einen Bachelor of Arts in Management and Business Administration an einer englischen Universität erlangt, zudem einen M.B.A. erworben. Der Einsatz zahlt sich aus: Im Lauf ihrer Karriere hat sie verschiedene Führungspositionen im Konzern inne.