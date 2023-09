Wegen Hochwasser in Slowenien VW schickt Mitarbeiter in Wolfsburg in Kurzarbeit

Das Hochwasser in Slowenien hat jetzt auch Auswirkungen für das Volkswagen Stammwerk Wolfsburg. Der Autobauer muss wegen fehlender Motorteile aus dem osteuropäischen Land die Produktion drosseln und schickt seine Mitarbeiter in Kurzarbeit. „Ab 11. September werden vereinzelt Schichten in der Fertigung entfallen“, sagte der Konzernssprecher Andreas Meurer am Montag in Wolfsburg. „Die Maßnahme gilt vom 11. bis 29. September.“ Darüber seien die Mitarbeiter am Morgen informiert worden. Es handele sich dabei aber nur um einzelne Schichten in einzelnen Montagelinien. Zuerst hatte „Business Insider“ unter Berufung auf Konzernkreise darüber berichtet.