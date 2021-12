Wegen hoher Nachfrage nach i4 BMW will im Werk München Samstagsschichten einführen

von Martin Seiwert 08. Dezember 2021

Roboter arbeiten an der Karosserie von verschiedenen BMW-Modellen im Stammwerk in München. Bild: dpa Bild:

Das neue Elektromodell i4 von BMW kommt bei den Kunden offenbar gut an: Die Nachfrage ist so hoch, dass BMW nun im Werk in München Samstagsschichten einführen will, um den Bestellungen hinterherzukommen.