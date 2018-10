Wegen Kühlmittel-Problemen BMW ruft 1,6 Millionen Autos zurück

Bereits im August hatte BMW nach einer Serie von Motorbränden in Südkorea 106 000 Autos in dem Land zurückgerufen und geprüft. Die dortige Regierung hatte für alle BMW-Autos ohne Sicherheitsinspektion ein Fahrverbot verhängt. 324 000 weitere Fahrzeuge waren in Europa in die Werkstätten beordert worden - und rund 50 000 Fahrzeuge in kleineren asiatischen Ländern. Auch in Deutschland habe es entsprechende Probleme gegeben, hieß es damals. Mit der neuerlichen Rückrufwelle sind nun 1,6 Millionen Autos weltweit betroffen.